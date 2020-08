Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grâce à la Ligue des champions, Paris a carte blanche sur le marché

Publié le 24 août 2020 à 6h45 par Th.B.

En raison de son beau parcours en Ligue des champions, le PSG disposerait d’une plus grosse marge de manoeuvre sur le marché des transferts après que Doha ait décidé d’offrir une enveloppe plus conséquente.

Cet été, le PSG va devoir opérer bien des ajustements au sein de son effectif. En effet avec les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, un attaquant est attendu. Même son de cloche au poste de latéral droit avec l’arrivée de Thomas Meunier au Borussia Dortmund. Mais ce n’est pas tout. Thiago Silva va lui aussi quitter le PSG encore une fois pour des raisons contractuelles, ce qui va forcer Leonardo à également recruter un défenseur central. En outre, le directeur sportif du PSG aimerait mettre la main sur deux milieux de terrain. Et alors que le football traverse une situation économique sans précédant à cause du Covid-19, le PSG pourrait bien recruter lors du mercato.

Une enveloppe plus importante