Mercato - PSG : Tuchel passe déjà une grosse commande auprès de Leonardo !

Publié le 24 août 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

Battu en finale de la Ligue des Champions, le PSG doit désormais se pencher sur la saison à venir et notamment sur son recrutement estival. D’ailleurs, Thomas Tuchel semble avoir les idées claires à ce sujet et réclame du renfort à Leonardo pour cet été.

Dimanche soir, le PSG jouait le match le plus important de ses 50 ans d’histoire en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, mais le club de la capitale s’est finalement incliné face au club bavarois (0-1). Malgré tout, Thomas Tuchel a plutôt réussi en raflant l’ensemble des trophées nationaux et en faisant enfin franchir un cap au PSG sur la scène européenne, ce qui devrait donc lui permettre d’assurer son avenir au club. Mais l’entraîneur allemand attend néanmoins du renfort dès la saison prochaine au Parc des Princes, et il ne s’est pas fait prier pour l’annoncer à Leonardo.

« Il faut qu’on utilise le marché des transferts »

Interrogé par BT Sport après la rencontre, Thomas Tuchel a publiquement réclamé du renfort pour le PSG cet été : « Quand je vois le Bayern investir et garder tous ses joueurs... si l'on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu'on utilise ce marché des transferts, qu’on ait une équipe plus large. La saison qui arrive sera très très chargée, sans trêve après l'épidémie de coronavirus. On recommence samedi. Pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte. Dans les prochains jours, on aura beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l'équipe. Il faut garder cette mentalité. Créer un groupe fort, avec de la personnalité, du caractère. On doit avoir un effectif large qui peut continuer ce parcours-là. C'est le défi de trouver cet esprit et continuer, c'est le défi du sport ». Le message est donc passé, et Leonardo aura donc du pain sur la planche cet été…

