Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante de Tuchel sur Lionel Messi !

Publié le 24 août 2020 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 24 août 2020 à 8h18

Annoncé dans le viseur du PSG alors que son avenir au FC Barcelone s’écrit en pointillés, Lionel Messi est le bienvenu au sein du club de la capitale selon les mots de Thomas Tuchel qui ne se fait cependant pas d’illusions concernant la suite de la carrière de La Pulga.

C’est dans l’air depuis quelques jours, et plus particulièrement depuis cette claque reçue par le Bayern Munich à Lisbonne au terme du quart de finale de Ligue des champions (8-2). Humilié par le club bavarois avec son FC Barcelone, Lionel Messi songerait à quitter le club culé et il aurait même fait part de sa position à Ronald Koeman lors d’un entretien avec le nouvel entraîneur blaugrana. C’est du moins ce que la RAC1 révélait jeudi dernier. Entre temps, l’avenir de Messi a fait couler beaucoup d’encre dans la presse et le capitaine du Barça est à présent annoncé dans le viseur de l’Inter, de Manchester City, mais aussi du PSG. Selon l’ancien agent et conseiller de Neymar Wagner Ribeiro, le champion de France disposerait des moyens nécessaires afin de boucler cette opération aussi onéreuse soit-elle. Dans la foulée de la finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich dimanche soir (1-0), Thomas Tuchel a été interrogé sur la possibilité que Lionel Messi vienne renforcer l’effectif du PSG cet été. Pour l’entraîneur allemand, le génie argentin ne serait pas de trop.

« Quel coach dit non à Messi ? »