Mercato - PSG : L’avenir de Neymar et Mbappé scellé par la défaite en Ligue des Champions ?

Publié le 24 août 2020 à 12h15 par T.M.

C’est la tête basse que Neymar et Kylian Mbappé ont quitté la pelouse du Stade de la Luz ce dimanche après avoir perdu contre le Bayern Munich. Une défaite qui aurait d’ailleurs une incidence directe sur l’avenir du Brésilien et du Français au PSG.

Depuis de très longues semaines, le marché des transferts est notamment animé par les feuilletons autour de l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, les deux joueurs font énormément parler. Le Brésilien, bien qu’il soit enfin heureux à Paris, fait toujours désiré au FC Barcelone, tandis que le Français est le grand rêve du Real Madrid. Dans la capitale, on aurait donc pu craindre le pire, mais avec le coronavirus et la crise financière provoquée, il ne faudra pas s’attendre à de grosses opérations cet été. Dernièrement, Kylian Mbappé avait même assuré qu’il serait toujours au PSG pour la saison 2020-2021. Alors que Neymar n’a lui rien assuré publiquement, la défaite en Ligue des Champions scellerait visiblement définitivement le sort des deux Parisiens.

Neymar et Mbappé vont repartir en mission !