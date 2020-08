Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Thiago Silva enfin connu ?

Publié le 24 août 2020 à 11h30 par Thomas Bourseau

Bien que Thomas Tuchel ait assuré qu’il aimerait le voir continuer, Thiago Silva devrait bel et bien partir du PSG et pourrait s’engager lors des prochains jours en faveur de Chelsea.

Capitaine, patron de la défense et référence mondiale à son poste, Thiago Silva laissera une marque indélébile dans l’histoire du PSG. Dimanche soir, il aurait pu entrer encore plus dans ladite histoire du club parisien en étant le premier capitaine à soulever la Coupe aux grandes oreilles. Finalement, le Bayern Munich s’est montré plus réaliste et a raflé son sixième trophée dans cette compétition (1-0). Ayant prolongé son contrat qui courrait initialement jusqu’au 30 juin afin d’aller au bout de l’aventure européenne avec son club, Thiago Silva va donc quitter le PSG à moins qu’un miracle se produise, ce qu’espère Thomas Tuchel comme il l’a fait savoir au micro de RMC Sport après la défaite du PSG en finale de C1. « Thiago a prolongé son contrat de deux mois avec nous, il a laissé son coeur et toute son énergie sur le terrain. Il a été concentré et a tout donné pour gagner ce tournoi, cette Ligue des Champions. Il l'aurait mérité (…) Je suis très fier qu'il ait été mon capitaine et on va désormais parler avec le club et avec lui pour clarifier la situation, pour continuer. C'est comme ça mais, quelque soit la décision prise, il restera toujours mon joueur. Il est dans mon coeur et mon parcours avec lui aura été incroyable. Envie de les voir rester avec Choupo-Moting ? C'est difficile de répondre maintenant car cela ne dépend pas... Ce n'est pas facile comme ça (…) Maintenant, ce sont des solutions à trouver, des décisions à prendre, et on va faire ça la semaine prochaine » . Cependant, Leonardo ne devrait pas offrir un nouveau contrat au Brésilien pour une raison précise. Comme le10sport.com vous l’avait révélé le 30 juillet dernier, le ton est monté entre le directeur sportif et le capitane du PSG et les discussions pour une éventuelle prolongation ont été arrêtées. De quoi sceller son avenir à Paris ? Thiago Silva l’a confirmé.

Et maintenant ? Thiago Silva se penche sérieusement sur son avenir

Bien qu’il ait laissé entendre à l’ AFP ou encore au site officiel du PSG qu’il pourrait prolonger son contrat, croyant toujours à cette possibilité ces derniers jours, la finale de la Ligue des champions a sonné le glas de son aventure longue de huit années au PSG. Pour RMC Sport , le Brésilien a acté son départ dimanche soir. « « C’était mon dernier match à Paris. Je suis triste. Je m’excuse auprès des supporters. Je remercie tous les fans pour leur amour. Je veux jouer 3-4 ans encore et disputer la Coupe du monde au Qatar ». Au micro de Sky Sport , Thiago Silva en a dit plus concernant son prochain club. Et bien qu’il ait reconnu un intérêt de la Fiorentina, aucun accord ne serait trouvé contrairement à ce qu’il s’est dit dans la presse dernièrement. « Je dois chercher une autre équipe, je serai certainement heureux. Ce qui est écrit sur la Fiorentina est faux : mon agent discute avec mais rien n’est signé. Demain et après demain, je regarderai les offres et on décidera ». Thiago Silva traverse donc des heures décisives pour la suite de sa carrière, lui qui soufflera sa 36ème bougie au mois de septembre. Cependant, le défenseur brésilien ne devrait pas quitter le PSG pour la Fiorentina, mais plutôt pour Chelsea.

Pas d’accord avec la Fiorentina, direction Chelsea ?

Ces derniers mois, la presse anglaise, et plus particulièrement The Daily Telegraph , a assuré que Thiago Silva cultivait le rêve d’évoluer en Premier League avant la fin de sa carrière, lui qui a connu le Portugal et l’Italie avant de rejoindre le PSG en 2012. En quête d’un défenseur central expérimenté afin de combler les carences défensives de l’équipe de Frank Lampard cette saison, Chelsea s’intéresserait particulièrement au profil de Silva. Journaliste pour The Guardian et pour Sky Sport, Fabrizio Romano a assuré dans la foulée de la défaite du PSG face au Bayern Munich dimanche soir que la prochaine destination de Thiago Silva était sans aucun doute Chelsea. Pour le journaliste, le joueur donnera sa réponse finale cette saison alors que Chelsea serait très confiant quant à sa signature en tant qu’agent libre étant convaincu qu’il finirait par accepter les termes des Blues . Sky Sports est allé plus loin en dévoilant que Thiago Silva débarquerait sur les bords de la Tamise dans les prochains jours en signant un contrat d’un an. Aucune information sur les chiffres de l’opération n’a cependant filtrée pour le moment.