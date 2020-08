Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit le feu vert pour Lautaro Martinez !

Publié le 24 août 2020 à 11h00 par Th.B.

Comme la presse espagnole l’a confirmé dimanche, la priorité de la direction du FC Barcelone se nommerait toujours Lautaro Martinez. Et bien que l’Inter voudrait acter sa vente au plus vite, le Barça ne pourrait rien faire pour le moment. Explications.

Ce n’est plus un secret pour personne tant l’Inter et même le FC Barcelone ont évoqué le dossier Lautaro Martinez ces derniers mois. Dans le cadre de la succession de Luis Suarez dont le contrat court jusqu’en juin 2021, les dirigeants blaugrana verraient en l’international argentin le candidat idéal. Et malgré les finances non florissantes du Barça et la crise financière liée au Covid-19, le FC Barcelone ferait toujours de Lautaro Martinez sa priorité dans le secteur offensif comme Mundo Deportivo l’a rappelé dimanche. De quoi faire les affaires de l’Inter selon un autre média catalan qui pousserait pour que le FC Barcelone passe rapidement à l’action.

L’Inter inciterait le Barça à passer à l’action pour Lautaro, mais…