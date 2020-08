Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup de poker avec Jürgen Klopp ?

Publié le 24 août 2020 à 10h00 par Th.B.

Alors qu’il est candidat à la présidentielle du FC Barcelone prévue pour le printemps 2021, Jordi Farré a évoqué la possibilité de rallier Jürgen Klopp à son projet de renouveau au FC Barcelone.

Afin de remonter la pente, chose que Quique Setién n’est pas parvenu à faire lors de la deuxième partie de saison avec le FC Barcelone, les dirigeants blaugrana ont choisi de donner les clés de l’effectif du club culé à un ancien de la maison. Légende du Barça , Ronald Koeman a quitté son poste à la sélection néerlandaise pour redorer le blason du FC Barcelone. Néanmoins, Victor Font révélait récemment que quand bien même Koeman effectuait un triplé la saison prochaine il ne serait pas son entraîneur en cas de victoire du candidat à la présidentielle. Jordi Farré est plus mesuré quand à l’avenir de Ronald Koeman, mais a évoqué un grand nom s’il venait à être élu.

« Nous avons déjà eu plusieurs entretiens avec Jürgen Klopp »