Mercato - Barcelone : À peine arrivé, ça coince déjà entre Koeman et Bartomeu !

Publié le 23 août 2020 à 20h30 par Th.B.

Arrivé mercredi pour redonner de l’élan à la locomotive blaugrana, Ronald Koeman n’aurait pas les mêmes visions que le président Josep Maria Bartomeu sur le marché des transferts pour le FC Barcelone. Explications.

Après une fin de saison chaotique au cours de laquelle le FC Barcelone a laissé filer un troisième titre de champion d’Espagne d’affilée, puisque le Real Madrid a été sacré champion de Liga, et a subi la pire humiliation de son histoire en s’inclinant 8 buts à 2 en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Ce qui a engendré deux changements importants au sein de l’institution blaugrana. À un an de la fin de son contrat, Quique Setién a été remercié et remplacé dans la foulée par Ronald Koeman. Au sein de la direction, Éric Abidal s’est retiré de son propre chef de son poste de secrétaire technique et a laissé sa place à son ancien bras droit Ramon Planes. Et alors que l’on pouvait s’attendre à une démission de Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone a conservé son poste et le tiendra jusqu’aux prochaines élections présidentielles qui se tiendront en mars prochain. La Cadena SER a récemment révélé que Ronald Koeman disposerait des pleins pouvoirs dans le cadre du mercato du FC Barcelone. Néanmoins, la vérité semble tout autre. Président du Barça , Josep Maria Bartomeu aurait ses idées bien à lui, et qui ne sont pas forcément les mêmes que Koeman.

Le problème Depay/Lautaro Martinez

Depuis son arrivée au FC Barcelone, force est de constater que Ronald Koeman aimerait faire souffler un vent néerlandais sur l’effectif blaugrana pour la saison prochaine. Donny Van de Beek, Georginio Wijnaldum ou encore Memphis Depay figureraient sur les tablettes du nouvel entraîneur du Barça . Néanmoins, comme Mundo Deportivo l’a assuré ce dimanche, Koeman pourrait vivre son premier sujet de désaccord avec Josep Maria Bartomeu. En effet, la priorité du FC Barcelone resterait Lautaro Martinez lorsque Ronald Koeman verrait en Memphis Depay l’élément idéal pour renforcer le secteur offensif du FC Barcelone. Mais là ne se limiterait pas les frictions entre les deux hommes forts du Barça , bien au contraire.

