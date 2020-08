Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette légende du Real Madrid évoque le dossier Messi !

Publié le 23 août 2020 à 18h15 par La rédaction

Ancien joueur du FC Barcelone, mais aussi du Real Madrid, Ronaldo s'est prononcé sur l'avenir de Lionel Messi et ne croit pas à un départ de l'Argentin cet été.

Le feuilleton Lionel Messi devrait animer le mercato estival. Josep Maria Bartomeu a pris la parole à plusieurs reprises dans les médias, assurant que l’Argentin allait terminer sa carrière au FC Barcelone. Mais le joueur de 33 ans se questionnerait sérieusement sur son avenir après la lourde défaite de son équipe en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2). RAC 1 annonçait ce jeudi que Lionel Messi aurait rencontré le nouvel entraîneur du club Ronald Koeman et lui aurait fait part de ses envies de départ. L’Inter, Manchester City ou encore le PSG surveilleraient de près la situation et pourraient lancer une offensive cet été.

« Le laisser partir n'est pas la solution »