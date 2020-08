Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Suarez… Le Barça se prépare au cataclysme !

Publié le 23 août 2020 à 18h30 par Dan Marciano

L’avenir de Luis Suarez et Lionel Messi au FC Barcelone demeure incertain. Une situation qui pousse les dirigeants à explorer le marché afin de dénicher leur successeur.

Une saison à oublier pour le FC Barcelone. Après avoir perdu son titre de champion d’Espagne au détriment de son grand rival du Real Madrid, le club catalan a lourdement chuté en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2). Une défaite qui a contraint les dirigeants catalans à prendre des décisions radicales. Quique Setién et Eric Abidal ont été remerciés, et Ronald Koeman a été nommé entraîneur du FC Barcelone. Mais ce n’est pas tout puisque les dirigeants du FC Barcelone voudraient renouveler l’effectif et se séparer de nombreux cadres. À en croire la presse espagnole, Luis Suarez notamment serait placé sur la liste des transferts. Lionel Messi serait, quant à lui, considéré comme intouchable, mais l’Argentin aurait fait part à Ronald Koeman de ses envies d’ailleurs. Le FC Barcelone rechercherait ainsi des joueurs capables de succéder aux deux attaquants.

Dybala pour remplacer Messi ?

Sous contrat jusqu’en 2021, Lionel Messi se questionnerait sérieusement sur son avenir. Profondément atteint pas la défaite de son équipe face au Bayern Munich, la Pulga voudrait quitter la Catalogne, et ce malgré les dernières déclarations de Josep Maria Bartomeu qui indiquait que l’Argentin devrait terminer sa carrière au sein du club blaugrana. La possibilité que Lionel Messi quitte le FC Barcelone cet été existe et les dirigeants seraient pleinement conscients de cette situation. Selon Tuttosport , les responsables catalans rechercheraient le successeur de Lionel Messi. Et à en croire le média italien, le FC Barcelone voudrait attirer Paulo Dybala. L’attaquant argentin aurait entamé des discussions avec la Juventus pour prolonger son contrat, mais les négociations traînent en longueur. Annoncé ces dernières semaines du côté du Real Madrid, le joueur ne serait pas certain de continuer son aventure à Turin et pourrait bien relever le défi FC Barcelone. Mais ce n’est pas tout puisque le club catalan se serait également penché sur la succession de Luis Suarez.

