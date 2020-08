Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola recalé par cette priorité du Barça !

Publié le 23 août 2020 à 13h45 par H.G.

Bien qu’il était annoncé que Manchester City pouvait venir contrecarrer les plans du FC Barcelone avec Lautaro Martinez, l’écurie britannique serait en réalité déjà hors d’état de nuire dans la course à la signature de l’attaquant argentin.

Arrivé au FC Barcelone en 2014 en provenance de Liverpool, Luis Suarez pourrait prochainement voir son aventure en Catalogne arriver à son terme. En effet, alors qu’il est victime d’un net déclin physique depuis plusieurs mois maintenant, celui qu’on surnomme El Pistolero pourrait être invité à quitter le Barça à un an de la fin de son contrat. Et pour le remplacer, le FC Barcelone aurait décidé de jeter son dévolu sur Lautaro Martinez, un joueur au sujet duquel les dirigeants catalans et ceux de l’Inter ont déjà eu des discussions comme l’a plusieurs fois expliqué Josep Maria Bartomeu. Cependant, le Barça ne serait pas l’unique écurie européenne à avoir coché le nom d’ El Toro dans la mesure où Manchester City serait également intéressé par son profil. Cependant, à en croire les derniers échos venus de Catalogne, les Citizens n’auraient aucune chance dans ce dossier.

Lautaro Martinez ne voudrait que le FC Barcelone !