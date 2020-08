Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire se dégage pour ce crack de Guardiola !

Publié le 23 août 2020 à 12h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait rapatrier Eric Garcia cet été pour renforcer sa défense, il semble que le club catalan ait toutes les cartes en main dans ce dossier.

Si Clément Lenglet s’est imposé comme un indéboulonnable dans la défense du FC Barcelone, l’international français est bien le seul joueur évoluant en charnière centrale ne faisant pas l’objet de débats en ce moment. Samuel Umtiti est en effet trop souvent sujet aux blessures, chose qui devrait le conduire à n’avoir d’autre choix que de s’en aller cet été, tandis que Gerard Piqué affiche toujours un haut niveau de performance mais son âge avance. Ainsi, le Barça souhaiterait enrôler un nouveau joueur destiné à compenser numériquement le départ de Samuel Umtiti dans un premier temps, avant de prendre la succession du défenseur de 33 ans. Dans cette optique, le FC Barcelone souhaiterait faire revenir Eric Garcia dans les prochaines semaines, un élément issu de la Masia parti du coté de Manchester City en 2017. Et dans ce dossier, tout indiquerait que la position du Barça est idéale.

Eric Garcia souhaiterait retourner au Barça