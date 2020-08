Foot - PSG

PSG : Neymar sort du silence après la Ligue des champions !

Publié le 24 août 2020 à 11h15 par Th.B.

Très touché par la défaite du PSG en finale de Ligue des champions, Neymar n’a pas adressé un mot à la presse. En revanche, la star du PSG est passée via ses réseaux sociaux pour adresser un message aux supporters.

Dimanche, le PSG avait rendez-vous avec son destin. Pour la première fois de son histoire, le club ayant récemment fêté son cinquantième anniversaire à la mi-août, le PSG a disputé une finale de Ligue des champions. Finalement, le Bayern Munich s’est montré plus réaliste que le champion de France et a été couronné pour la sixième fois de son histoire champion d’Europe. Attristé, Neymar n’a pas caché ses larmes dans la foulée de la défaite de son PSG. Contrairement à Thiago Silva ou encore Marquinhos, la star auriverde ne s’est pas arrêtée pour parler aux médias, préférant passer par ses propres réseaux sociaux.

« Nous avons tout tenté, nous avons lutté jusqu'au bout »

Sur son compte Twitter , Neymar a tenu à remercier les supporters du PSG pour leur soutien. « Perdre fait partie du sport. Nous avons tout tenté, nous avons lutté jusqu'au bout. Merci pour le soutien et l'affection de chacun de vous ». a assuré la star auriverde dans des propos relayés par CulturePSG . Sur sa page Instagram , l’attaquant du PSG a fait passer un message plus profond en citant un verset de la Bible. « J’ai mené le bon combat, j’ai fini la course, j’ai gardé la foi. 2 Timothée 4:7 ». Au vu de sa réaction suite à la défaite, nul doute que Neymar devrait revenir plus fort la saison prochaine pour aider le PSG dans sa quête de Ligue des champions.