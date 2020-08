Foot - PSG

PSG : La grande décision de l’OM en cas de victoire du PSG en Ligue des Champions !

Face au parcours actuel du PSG en Ligue des Champions, la rivalité avec l’OM, seul vainqueur français de la C1 jusqu’à présent, a repris de l’importance. Et sur la Canebière, on aurait d’ailleurs pris une grosse décision en cas de victoire des Parisiens.

Ce dimanche, le PSG a rendez-vous avec son histoire. Depuis 2011 et la prise de pouvoir de QSI, le club de la capitale poursuit son rêve de remporter la Ligue des Champions. Jusque-là, les Parisiens s’étaient heurtés à un plafond de verre échouant en quart de finale. Mais cette année pourrait enfin être la bonne. Porté par un incroyable Neymar lors de ce Final 8 à Lisbonne, le PSG disputera ce dimanche la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Les hommes de Thomas Tuchel pourraient alors imiter l’OM, vainqueur de cette compétition en 1993. De quoi donc remettre un peu d’huile sur le feu concernant la rivalité entre les deux clubs. Et si cela s’enflamme déjà sur les réseaux sociaux entre les supporters de l’OM et du PSG, le club phocéen pourrait également y mettre du sien dans cette guerre.

L’OM ne sera pas derrière le PSG !