Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel a déjà une idée en tête pour son avenir !

Publié le 23 août 2020 à 3h45 par T.M.

Fort du parcours actuel du PSG en Ligue des Champions, Thomas Tuchel devrait toujours être sur le banc parisien la saison prochaine. Néanmoins, l’Allemand aurait déjà certains plans pour l’avenir.

Depuis le retour de Leonardo au PSG, Thomas Tuchel doit faire avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En effet, l’Allemand n’a pas été choisi par le directeur sportif, qui préférerait plutôt travailler avec un entraîneur en qui il a pleinement confiance. De quoi jeter un froid sur l’avenir de Tuchel, qui jouait notamment sa place en Ligue des Champions. Toutefois, avec le parcours actuel de son équipe, qui n’est plus qu’à une marche de soulever la Coupe aux grandes oreilles, un départ du technicien parisien semble difficilement envisageable.

Direction le Bayern Munich ?