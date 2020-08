Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette porte s'est totalement fermée pour Cavani !

Publié le 23 août 2020 à 0h00 par D.M.

À en croire la presse portugaise, le Benfica aurait stoppé les négociations avec l’entourage d’Edinson Cavani. Le club de Lisbonne chercherait des alternatives et aurait ciblé Darwin Nunez (Almeria).

Edinson Cavani ne disputera pas la finale de Ligue des champions face au Bayern Munich dimanche. Et pour cause, l’attaquant uruguayen a décidé de ne pas prolonger de quelques semaines son contrat et de quitter le PSG avant la fin de la compétition. Le joueur de 33 ans est désormais à la recherche d’un nouveau défi en Europe. La presse portugaise évoque depuis de nombreuses semaines un intérêt du Benfica. Agent et demi-frère d’Edinson Cavani, Walter Guglielmone discuterait depuis plusieurs semaines avec les dirigeants portugais. Mais ce samedi, Record indiquait que les négociations étaient à l’arrêt notamment en raison des exigences salariales du joueur.

Benfica cible un autre joueur uruguayen