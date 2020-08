Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour Leonardo dans ce dossier chaud

Publié le 22 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Courtisé par le PSG dans le cadre de la succession de Thiago Silva, Kalidou Koulibaly se rapprocherait toujours plus de Manchester City, et un accord pourrait bien intervenir rapidement dans ce dossier entre Naples et l’équipe de Guardiola…

Leonardo pourrait bien barrer un nouveau nom sur sa short-list. Toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central pour la succession de Thiago Silva, le directeur sportif du PSG ciblait, et ce depuis plusieurs mois, le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly. Cependant, Pep Guardiola est entré dans la course pour recruter l’international sénégalais, et ce dernier se rapprocherait toujours plus de la Premier League…

Bientôt un accord entre les deux clubs ?