Mercato - PSG : Mbappé monte au créneau pour Tuchel !

Publié le 22 août 2020 à 22h00 par La rédaction

À quelques heures de la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, Kylian Mbappé a salué le travail de Thomas Tuchel et a balayé les rumeurs de tensions entre l’entraîneur et les joueurs parisiens.

La saison du PSG peut devenir historique. Habitué aux récompenses nationales, le club parisien a la possibilité ce dimanche de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Pour cela, les hommes de Thomas Tuchel devront venir à bout du Bayern Munich. Une première finale également pour le technicien allemand, contesté cette saison notamment après la défaite du PSG en huitième de finale d'aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (2-1). Malgré cette victoire, Leonardo s'est penché sur la question de sa succession. Comme annoncé par le 10 Sport, le directeur sportif brésilien souhaite attirer Massimilano Allegri à Paris.

« Tuchel réalise la meilleure saison de l’histoire du club »