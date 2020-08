Foot - Mercato

Mercato : L’Atlético prévient les prétendants d’Oblak !

Publié le 22 août 2020 à 22h40 par La rédaction

Courtisé par plusieurs clubs anglais, Jan Oblak fait toujours autant parler de lui en période de transfert. Cette fois-ci, l’Atlético de Madrid est vite venu doucher les espoirs des clubs intéressés.