Mercato - Real Madrid : Cette énorme annonce qui scelle le feuilleton Sancho !

Publié le 22 août 2020 à 19h15 par La rédaction

Proche de s’engager avec Manchester United, Jadon Sancho va finalement rester avec le Borussia Dortmund. Une tendance qui s’est confirmée avec les déclarations de Sebastian Kehl, directeur du BVB.

Depuis de nombreuses semaines, Manchester United négociait avec Dortmund afin de conclure un accord pour Jadon Sancho. Problème, le club anglais a dépassé la deadline accordée par le club allemand et l'ailier devrait rester en Allemagne comme l’a confirmé la semaine dernière le directeur général du club, Hans-Joachim Watzke : « Sancho va rester, c’est gravé dans la pierre. Nous ne discuterons pas des détails. Ce que je peux dire, c’est que si Zorc […] parle d’une décision définitive, alors c’est définitif. Il n’y a pas de place pour l’interprétation ». Des propos qui ont mis fin aux débats concernant un départ de Jadon Sancho à l'étranger, mais qui serait toujours ciblé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Interrogé sur une possible évolution du dossier, Sebastian Kehl, directeur du BVB a été très clair sur l’avenir de Jadon Sancho…

« Il va rester ici pour au moins une saison de plus »