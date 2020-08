Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait déjà prévu son offensive pour Koundé !

Publié le 22 août 2020 à 14h15 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid et FC Barcelone, Jules Koundé est très courtisé. Zinedine Zidane l'apprécierait beaucoup et aurait en tête un plan bien précis pour le récupérer.

Vainqueur de la Ligue Europa face à l’Inter Milan, Jules Koundé a apporté sa pierre à l’édifice de la très belle saison du Séville FC. Des prestations qui vont encore plus augmenter la cote de l’ancien des Girondins de Bordeaux qui serait visé par le FC Barcelone et le Real Madrid. Interrogé sur son avenir, le principal concerné avait néanmoins balayé toutes rumeurs de départ : « J e ne regarde pas les autres équipes. Je suis bien à Séville. L'année prochaine, nous allons jouer la Ligue des champions et nous le méritons tous. Je suis très concentré et très heureux ici ». Des déclarations qui n’auraient pas convaincu le club merengue d'abandonner la piste du défenseur du Séville FC car Zinedine Zidane apprécierait énormément le profil du Français. Le coach du Real Madrid aurait même en tête un plan pour récupérer Jules Koundé au nez et à la barbe du FC Barcelone…

Jules Koundé priorité de Zidane pour 2021