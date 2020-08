Foot - PSG

PSG : Navas, Verratti, Gueye... Tuchel fait un point infirmerie !

Publié le 22 août 2020 à 20h43 par La rédaction mis à jour le 22 août 2020 à 20h45

Présent en conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel a évoqué l'état physique de Marco Verratti, d'Idrissa Gueye et de Keylor Navas en marge de la finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.