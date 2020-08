Foot - PSG

PSG - Polémique : Neymar, Cavani... Les vérités de Pastore sur le «penaltygate» !

Publié le 23 août 2020 à 22h00 par La rédaction

Ancien joueur du PSG pendant 7 saisons, Javier Pastore est revenu sur la polémique du « penaltygate » entre Neymar et Edinson Cavani survenue lors d’un PSG-OL en 2017.

Le 6 septembre 2017, lors d’un choc au sommet contre l’OL au Parc des Princes, le PSG obtient un penalty suite à une faute de Ferland Mendy. Une dispute survient alors entre Edinson Cavani et Neymar pour savoir qui doit tirer le penalty. Finalement, l’Uruguayen aura le dernier mot et manquera son penalty. Si cet échec n’empêchera pas la victoire des Parisiens (2-0), cet épisode provoquera une vive polémique au sein du club. Javier Pastore a tenu à livrer ses vérités sur ce « penaltygate », pour lui provoquer avant tout par les médias.

Javier Pastore revient sur le « penaltygate » entre Neymar et Edinson Cavani !