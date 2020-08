Foot - PSG

PSG : Le message fort de Paredes sur l’état d’esprit de Neymar !

Publié le 23 août 2020 à 15h00 par La rédaction

Ce dimanche, le PSG a rendez-vous avec l’histoire en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Avant ce choc, Leandro Paredes s’est montré rassurant sur Neymar.

Déjà vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2015, Neymar sera l’élément clé du PSG ce dimanche soir contre le Bayern Munich, alors que le club de la capitale tentera de décrocher sa première étoile. Une finale face à un adversaire redoutable, qui n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires jusqu'ici, en éliminant Chelsea (7-1 en deux matchs), Barcelone (8-2) et l'Olympique Lyonnais (3-0). Cependant, l’international brésilien est ici pour gagner la Ligue des Champions et « entrer dans l’histoire ». Auteur de superbes prestations contre Leipzig, Neymar est attendu, et Leandro Paredes a tenu à rassurer en affichant le bon état d’esprit de Neymar avant la rencontre.

« Il est très confiant »