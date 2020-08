Foot - PSG

PSG - Ligue des champions : Après la défaite, Al-Khelaïfi fait une promesse aux supporters

Publié le 24 août 2020 à 8h50 par La rédaction

Défait par l’expérimenté Bayern Munich en finale de Ligue des champions (1-0), le PSG a appris et reviendra plus fort dès l’année prochaine pour remporter ce trophée selon son président Nasser Al-Khelaïfi.