PSG : Ces révélations sur la transformation de Neymar à Paris !

Publié le 23 août 2020 à 21h00 par D.M.

Neymar a repris la Ligue des champions dans une très bonne condition physique. Et le confinement au Brésil aurait été bénéfique pour le joueur du PSG aussi bien sportivement que mentalement.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone, Neymar a la possibilité de remporter un nouveau trophée avec le PSG. Arrivé en 2017, le Brésilien est déterminé à soulever la coupe aux grandes oreilles et à écrire l’histoire du club parisien. Débarrassé de ses problèmes physiques, le joueur enchaîne les bonnes prestations et parait affûté. Les voyants sont au vert pour Neymar qui n’a jamais été aussi heureux au PSG selon nos informations exclusives du 16 juillet.

« Il ne s'inquiète plus de savoir s'il est l'élément principal de l'équipe, comme à ses débuts au PSG »