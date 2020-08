Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 25 août 2020 à 14h30 par T.M.

A la suite de la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions, il n’aura pas fallu longtemps pour voir l’avenir de Thomas Tuchel au PSG être remis en question. Sous contrat jusqu’en 2021, l’Allemand fera-t-il ses valises cet été ? Le principal intéressé aurait visiblement déjà certaines idées à propos de la suite de son aventure au Parc des Princes.

La saison 2019-2020 du PSG se sera donc terminée sur une note amère avec cette défaite en finale de la Ligue des Champions. Ce n’est pas encore cette année que le club de la capitale soulèvera la Coupe aux grandes oreilles. Néanmoins, le plafond de verre semble enfin cassé grâce notamment à une véritable force de groupe. Tout au long du Final 8, le groupe de Thomas Tuchel n’a fait qu’un, ce qui l’a amené en finale. L’entraîneur allemand a donc trouvé la solution et reste maintenant à confirmer pour cette nouvelle saison. Mais Tuchel sera-t-il encore sur le banc du PSG pour le faire ? Rien n’est moins sûr. En effet, depuis le retour de Leonardo au PSG, l’avenir du technicien de 46 ans est plus qu’incertain. Et alors que le contexte actuel semblait jouer en faveur de Thomas Tuchel, l’idée d’un départ de ce dernier n’a pas mis longtemps à apparaitre à la suite de la finale contre le Bayern Munich. Mais qu’en est-il dans l’esprit du principal intéressé ?

Un départ cet été ?

Sur le banc du PSG depuis 2018, Thomas Tuchel a encore un an de contrat avec le club de la capitale. Un engagement que l’Allemand compte bien respecter comme l’a fait savoir l’un de ses proches à L’Equipe en réponse à ceux qui l’imaginent partir : « Il a encore un an de contrat ». D’ailleurs, selon les informations du quotidien sportif divulguées ce mardi, Tuchel ne semble pas avoir la tête à un départ. En effet, bien qu’il soit suivi par d’autres clubs en Europe, l’entraîneur du PSG ne s’imaginerait pas ailleurs à court terme. Reste encore toutefois à savoir ce que voudra faire Leonardo, qui n’est pas un grand fan de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Mais du côté de Thomas Tuchel, c’est bien au PSG que l’avenir s’écrit.

