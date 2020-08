Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar ferait le forcing pour l'arrivée d'une star du Barça !

Publié le 25 août 2020 à 12h15 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective d’accueillir Luis Suarez, cette volonté parisienne serait notamment poussée par Neymar, qui a déjà joué avec l’attaquant uruguayen du temps où il évoluait au FC Barcelone.

Après six années de bons et loyaux services au FC Barcelone, Luis Suarez pourrait très bientôt quitter le club catalan. Sur le déclin physiquement depuis maintenant plusieurs mois et n’incarnant plus l’avenir du haut de ses 33 ans, celui qu’on surnomme El Pistolero n’entrerait plus dans les plans de Ronald Koeman. Le nouvel entraîneur du Barça aurait signifié à l’international uruguayen qu’il allait devoir se trouver un nouveau point de chute, tandis que les avocats du FC Barcelone et ceux de Luis Suarez devraient prochainement se réunir dans l’optique de résilier son contrat, le laissant ainsi libre de rejoindre la destination de son choix. Forcément, malgré son âge, la perspective d’accueillir un joueur tel que l’ancien buteur de Liverpool est une véritable opportunité de marché, et le PSG pourrait tenter d’en profiter.

Neymar considérerait Luis Suarez comme le joueur idéal avec lequel évoluer !