Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman n’a pas perdu de temps pour le mercato !

Publié le 25 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Ne souhaitant pas témoigner de la présence de Luis Suarez dans son effectif la saison prochaine, Ronald Koeman compterait cependant sur celui qui était un temps indésirable au FC Barcelone, à savoir Philippe Coutinho.

Prêté au Bayern Munich pour l’intégralité de la saison où il a raflé un triplé historique avec la Coupe d’Allemagne, la Bundesliga et la Ligue des champions, Philippe Coutinho va revenir au FC Barcelone cet été. Et alors qu’il était supposé être vendu par la direction sportive ou de nouveau prêté, le Brésilien ferait partie intégrante des plans du nouvel entraîneur Ronald Koeman. Ce qui ne serait pas le cas de tout le monde au Barça .

Suarez OUT, Coutinho IN