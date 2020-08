Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Suarez, Koeman fait un autre choix fort !

Publié le 24 août 2020 à 16h30 par Thomas Bourseau

Ne comptant pas sur Luis Suarez, Ronald Koeman aurait contacté le buteur du FC Barcelone pour lui communiquer sa volonté de le voir partir. Jusqu’ici considéré comme indésirable, Philippe Coutinho aurait pour sa part reçu un message fort du nouvel entraîneur blaugrana.

Ronald Koeman a seulement été nommé entraîneur du FC Barcelone mercredi dernier, mais la révolution évoquée par le Barça prendrait déjà forme. En effet, le technicien néerlandais avait clairement fait savoir que certains joueurs vieillissants n’auraient plus leur place la saison prochaine dans sa vision du club culé. Ainsi, des éléments comme Arturo Vidal, Ivan Rakitic ou encore Luis Suarez se savent en danger. Concernant El Pistolero , la sortie se préciserait. Ce lundi, la RAC1 a révélé que Koeman avait tranché pour l’Uruguayen et aurait assuré à l’attaquant qu’il n’entrait pas dans ses plans en marge de la saison prochaine. Ce qui aurait débouché sur une procédure de résiliation de contrat alors que le bail de Suarez court jusqu’en juin 2021 avec une autre en option. Voici la première grosse décision de Ronald Koeman : se séparer du buteur barcelonais depuis 2014. Le Néerlandais ne compterait pas s’arrêter là et pourrait également boucler un autre dossier chaud dans les bureaux du FC Barcelone depuis de longs mois désormais, à savoir celui de Philippe Coutinho.

Coutinho incertain quant à son avenir

Suite à la victoire du Bayern Munich en finale de Ligue des champions face au PSG dimanche soir (1-0), Philippe Coutinho avait divulgué toute sa volonté de réaliser une grande saison que ce soit en Catalogne ou ailleurs. « Le retour à Barcelone ? Je n’ai pas pensé à cela. Je dois revenir et j’ai envie de travailler dur pour faire une grande saison. Je ne sais pas si cela sera à Barcelone » . Au micro de Movistar , le milieu offensif prêté par le Barça au Bayern Munich laissait planer le doute quant à son avenir alors que le10sport.com vous avait révélé en exclusivité à la fin du mois de mai qu’Arsenal et Chelsea gardaient un oeil avisé sur sa situation. Néanmoins, il devrait bien déposer ses valises au FC Barcelone cet été et y rester. Certes, le président Josep Maria Bartomeu avait récemment assuré que le destin de Coutinho se trouvait entre les mains du secrétariat technique en cette période de transfert. Mais Ronald Koeman ne l’entend pas de cette oreille.

Coutinho, pierre angulaire du Barça de Koeman ?