Mercato - Barcelone : Entre cadres et indésirables, les chemins vont se croiser

Publié le 24 août 2020 à 15h30 par Thomas Bourseau

Pour la saison prochaine qui va débuter dans seulement quelques semaines pour le FC Barcelone avec la reprise de la Liga, le club culé compterait opérer quelques ajustements au sein de son effectif. Et tout part des départs.

Un titre de Liga perdu au détriment du Real Madrid dans le sprint final à la fin de la saison et une humiliation subie en quart de finale de la Ligue des champions de ce Final 8 de Lisbonne face au Bayern Munich (8-2). Il n’en fallait pas plus pour lancer un vent de révolte et une révolution en interne. Résultat ? Quique Setién a été remercié par la direction du Barça seulement une poignée de mois après son arrivée en janvier, et ce bien que Josep Maria Bartomeu assurait encore dernièrement qu’il serait sur le banc du Barça la saison prochaine. Le président blaugrana a placé sa confiance en une légende du club, à savoir Ronald Koeman pour relancer la locomotive catalane. Dès sa conférence de presse de présentation mercredi dernier, le technicien néerlandais a laissé entendre que l’effectif allait être dégraissé et que certains « anciens » pourraient ne plus être là pour la saison prochaine. Un grand ménage semble donc se profiler et il devrait avoir lieu assez rapidement, du moins c’est ce que le Barça espérerait.

Pour les indésirables, ça ne bouge pas

Avant de se pencher sur les cadres qui pourraient prendre la porte cet été, Mundo Deportivo a fait un point sur les indésirables du FC Barcelone qui ont conservé ce statut malgré l’arrivée de Ronald Koeman au poste d’entraîneur. Samuel Umtiti et Ivan Rakitic figureraient toujours sur la liste des transferts. Par chance pour le FC Barcelone, les deux internationaux sont représentés par le même agent. Bien que les deux joueurs refuseraient catégoriquement de plier bagage, et en particulier Samuel Umtiti, le Barça aurait prévu une réunion avec leurs représentants prochainement afin de définitivement trancher pour le Français et le Croate. Arturo Vidal, dont le contrat court jusqu’en juin 2021 ne semble plus être le bienvenu au FC Barcelone bien qu’il ait assuré vouloir honorer son bail jusqu’à expiration. Contrairement aux deux autres joueurs évoqués ci-dessus, le Barça serait satisfait du rendement du Chilien, mais puisqu’il ne figure pas comme étant un titulaire aux yeux de Koeman, il serait transférable. Et même chez les cadres, il devrait y avoir un sacré ménage.

À Barcelone, (presque) personne ne sera épargné