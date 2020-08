Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Luis Suarez et Koeman, le divorce serait désormais acté !

Publié le 24 août 2020 à 14h30 par T.M.

Avec Ronald Koeman désormais en charge, le FC Barcelone s’apprête à opérer un énorme coup de balai au sein de son effectif. Et cela pourrait commencer avec un énorme départ : Luis Suarez. Le nouvel entraîneur du club catalan aurait pris les choses en main et cela pourrait prochainement se concrétiser.

Véritable champ de ruines suite à la débâcle contre le Bayern Munich, le FC Barcelone doit tout se reconstruire de zéro. Et pour ce chantier d’envergure, les outils ont été confiés à Ronald Koeman. Le Néerlandais a donc désormais les clés pour bâtir un groupe à son image et cela pourrait impliquer un énorme ménage au sein de son effectif. Même les cadres de ces dernières années ne sont pas immunisées. Luis Suarez va certainement pouvoir en témoigner. A 33 ans, El Pistolero commence à ressentir le poids des années et sur le terrain, il était clairement en-dessous ces derniers mois. Ces derniers jours, il était donc annoncé que Suarez n’entrait pas dans les plans de Koeman, mais comme le principal intéressé l’avait confié, il n’avait pas été notifié de cela. « Personne du Barça m'a dit qu'il voulait se passer de moi. Si tel est le souhait du club, ils devraient me parler. L’idée est de continuer mais si le club veut pas, je n'ai aucun problème à parler à ceux qui prennent les décisions », concédait Luis Suarez. Et visiblement, ce lundi, la tendance aurait clairement changé.

Direction la sortie !