Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un coup XXL avec Luis Suarez ?

24 août 2020

Alors que Luis Suarez n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman, le FC Barcelone pourrait se séparer de l'international uruguayen durant le mercato. Et la situation de l'attaquant serait surveillée de près par le PSG...

Le 8-2 concédé face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions va laisser des traces au FC Barcelone. De nombreux changements sont attendus au sein du club culé. Quique Setién et Eric Abidal ont déjà quitté leur poste, tandis que Ronald Koeman a officiellement été désigné comme nouvel entraîneur du Barça, et le Néerlandais entend bien remodeler l'effectif à sa guise. Parmi les joueurs poussés vers la sortie, on retrouve notamment Luis Suarez (33 ans), qui s'est montré en grande difficulté ces derniers mois. RAC1 expliquait ce lundi que la direction du Barça devrait prochainement rencontrer l'attaquant afin d'évoquer une résiliation de contrat, de quoi donner des idées au PSG...

Suarez pour oublier Cavani ?