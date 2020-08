Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après le grand ménage, Ronald Koeman prépare son recrutement !

Publié le 24 août 2020 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone entendrait renouveler en profondeur son effectif cet été, Ronald Koeman se serait d’ores et déjà mis au travail dans cette optique. Et après avoir signifié à plusieurs joueurs que leur aventure au Barça s’achèverait prochainement, le nouveau technicien du club catalan aurait identifié plusieurs secteurs à renforcer prioritairement.

Le revers historique du FC Barcelone concédé face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2) pourrait conduire à de profonds changements au sein de l’écurie catalane. Et pour cause, après que Quique Setién ait été remplacé sur le banc du Barça par Ronald Koeman, c’est maintenant l’effectif du club barcelonais qui pourrait prochainement faire l’objet d’un gros ménage. En effet, plusieurs cadres des Blaugrana verraient leur avenir s’écrire en pointillés, à commencer par Luis Suarez. Ce lundi, la radio catalane RAC1 a annoncé que Ronald Koeman avait signifié à celui qu’on surnomme El Pistolero qu’il n’entrait pas dans ses plans pour la saison prochaine, l’invitant ainsi à se trouver un point de chute dans les prochaines semaines. Parallèlement, l’avenir de Sergio Busquets s’écrirait lui-aussi en pointillés, tandis que des éléments indésirables tels que Samuel Umtiti, Arturo Vidal ou encore Ivan Rakitic devraient bel et bien être conduits à faire leurs valises prochainement. Cependant, après cet énorme coup de balai qui se profile au sein du FC Barcelone, l’heure sera venue de renforcer l’effectif en compensant ces départs, tout en comblant les lacunes affichées par l’effectif cette saison. Et à en croire les dernières indiscrétions parues dans la presse catalane, Ronald Koeman aurait plusieurs idées bien précises en tête dans cette perspective.

Un secteur défensif profondément renouvelé... à moins coût !

D’après les informations publiées par Mundo Deportivo ce dimanche, le FC Barcelone souhaiterait tout simplement se renforcer dans tous les secteurs de jeu possibles au cours des prochaines semaines, de l’attaque à la défense en passant par le milieu de terrain. Pour ce qui est du secteur défensif, le club catalan serait à la recherche d’un nouveau défenseur central destiné à pallier le départ probable de Samuel Umtiti. Si aucun nom n’est évoqué par le média espagnol, celui-ci précise néanmoins que ce nouvel élément devra être un joueur expérimenté avec un faible salaire et dont le contrat est proche de s’achever. De plus, dans le même secteur, le Barça chercherait deux nouveaux latéraux, un côté droit et un côté gauche afin de compenser le possible départ de Junior Firpo. Dans les deux cas, il s’agirait là-encore de cible à bas coût dans la mesure où ces deux arrivants seraient destinés à être les remplaçants de Nelson Semedo et de Jordi Alba qui devrait finalement rester chez les Blaugrana , et cela en dépit du fait que son avenir faisait l’objet d’incertitudes ces derniers temps. Un grand chamboulement se profile donc au sein de la défense catalane avec ces trois arrivées potentielles.

Lautaro Martinez, la grande priorité du mercato !