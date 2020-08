Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cette piste de Koeman, ce sera 25M€ !

Publié le 24 août 2020 à 12h00 par La rédaction

À la recherche d’un nouveau latéral gauche pour la saison à venir, Ronald Koeman aurait jeté son dévolu sur Nicolas Tagliafico. Et le prix de ce dernier aurait déjà été fixé…

Beaucoup de choses devraient changer après la restructuration au FC Barcelone. Fraîchement débarqué après l’éviction de Quique Setien, Ronald Koeman aurait déjà pris quelques décisions radicales concernant son mercato, et aurait décidé de se séparer, notamment, de Luis Suarez ou encore Jordi Alba. Pour remplacer le latéral espagnol, il aurait, d’après les informations de Marca ou encore Mundo Deportivo , jeté son dévolu sur Nicolas Tagliafico. Et le prix de l’international argentin aurait déjà été fixé par la direction de l’Ajax…

25M€ pour Tagliafico ?