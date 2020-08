Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se complique déjà pour la succession de Jordi Alba ?

Publié le 23 août 2020 à 18h45 par La rédaction

En quête d’un nouvel arrière gauche, le FC Barcelone aurait réactivé la piste menant à Nicolas Tagliafico, mais elle pourrait filer entre les doigts du club catalan à cause de la grosse concurrence dans ce dossier.

Depuis la gifle reçue en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone veut ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Exit les Quique Setien et Éric Abidal, place à Ronald Koeman qui veut relancer le club catalan. Pour y parvenir un grand coup de balais estival serait ainsi envisagé par le coach néerlandais qui a déjà coché les priorités pour le prochain mercato. La défense en serait une car les Gerard Piqué et Jordi Alba sont proches de la fin et il faut apporter du sang frais. Pour remplacer le latéral gauche espagnol, qui ferait partie des indésirables de Ronald Koeman, le FC Barcelone aurait activé la piste José Gaya de Valence FC mais aussi relancé celle menant à Nicolas Tagliafico de l’Ajax Amsterdam. Cependant, en ce qui concerne l'Argentin, la mission des Blaugrana ne sera pas simple.

Leicester sur Nicolas Tagliafico

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Leicester serait toujours en course pour le joueur de l’Ajax Amsterdam et aurait contacté l’agent de Nicolas Tagliafico pour prendre la température dans le dossier. Un intérêt qui fait suite au futur départ du latéral gauche Ben Chilwell vers Chelsea pour plus de 80M€. Face à cette opération à trois clubs regroupant Leicester, Chelsea et l’Ajax, le FC Barcelone devra redoubler d’efforts s’il souhaite finaliser l’arrivée de Nicolas Tagliafico, mais le club catalan doit dans un premier temps vendre avant d’acheter. De quoi compliquer encore plus l’affaire.