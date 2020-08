Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la prolongation de Neymar, tout reste à faire !

Publié le 24 août 2020 à 20h30 par H.G. mis à jour le 24 août 2020 à 20h45

Alors que son contrat actuel expirera le 30 juin 2022, le PSG aurait l’intention de prolonger Neymar prochainement. Cependant, si des rencontres auraient d’ores et déjà eu lieu pour aborder la question de son avenir, la tâche de Leonardo dans ce dossier ne s’annonce pas si facile.

Belle, mais triste à la fois. C’est ce qu’on retiendra de cette fin de saison du PSG qui s’est achevée ce dimanche soir avec une finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich (1-0). Et cette rencontre est à peine digérée qu'est maintenant venue l’heure de passer à la préparation de la saison à venir pour le club de la capitale. Une saison au cours de laquelle les hommes de Thomas Tuchel devront confirmer les belles promesses entrevues au cours de ce Final 8 de la prestigieuse compétition européenne. Et le moins que l’on puisse dire est que cette préparation commence fort avec le début d’un nouveau feuilleton Neymar. Cette fois-ci, il n’est pas question d’un départ, mais plutôt d’une prolongation de son contrat. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’international brésilien est désormais pleinement épanoui au PSG et à Paris, au point d’être ouvert à la possibilité de renouveler son bail expirant dans deux ans.

Le PSG souhaiterait prolonger Neymar...

Et visiblement, le club de la capitale serait en train de passer à l’action dans cette optique. Comme l’a annoncé Le Parisien ce dimanche, les discussions pour la prolongation de Neymar devraient prochainement s’intensifier. Une tendance confirmée par UOL Esporte , qui explique même que le PSG aurait d’ores et déjà pris les devants en ce sens par le biais de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, à en croire le média brésilien, deux rencontres auraient eu lieu à Lisbonne entre Neymar Sr, le président du club parisien, ainsi que l’homme d’affaires Kia Joorabchian. Ces deux premières entrevues auraient permis d’aborder l’avenir de l’ancien joueur de Santos et du FC Barcelone dans la capitale française, que le PSG rêverait de prolonger d’après UOL Esporte . De plus, le média brésilien précise qu’une fois que Neymar se sera reposé et qu’il aura digéré cette douloureuse défaite en finale, le temps sera venu d’accélérer les discussions concernant son avenir. Le décor est donc planté. Après un été 2019 marqué par la volonté de Neymar de quitter le PSG deux ans après son arrivée contre 222M€, l’enjeu de cette fenêtre estivale des transferts, voire au-delà, sera cette fois d’assurer la continuité du natif de Mogi das Cruzes chez les pensionnaires du Parc des Princes.

... mais rien ne serait encore gagné pour le PSG !