Mercato - PSG : Réunion au sommet pour l’avenir de Neymar !

Publié le 24 août 2020 à 17h15 par H.G. mis à jour le 24 août 2020 à 17h17

Alors que Neymar arrivera au terme de son contrat en juin 2022, le PSG se serait d’ores et déjà entretenu avec son entourage afin d’aborder la question de son avenir.

À peine digérée la défaite en finale de Ligue des Champions survenue ce dimanche face au Bayern Munich (1-0), le PSG doit désormais retourner aux affaires et travailler sur son mercato estival afin de préparer la saison 2020-21. Et dans les prochaines semaines, l’un des principaux sujets chauds pourrait être la question de l’avenir de Neymar dans la capitale française. Et pour cause, arrivé à Paris en 2017 en provenance du FC Barcelone, l’international brésilien ne sera plus qu’à un an du terme de son contrat au PSG l’été prochain. Et face à cette situation, il semblerait que le club de la capitale ait d’ores et déjà pris les devants…

Deux réunions se seraient tenues à Lisbonne !