Mercato - PSG : Leonardo va passer à la vitesse supérieure pour l’avenir de Neymar !

Publié le 24 août 2020 à 13h15 par T.M.

En larmes au coup de sifflet final, Neymar n’a donc que touché du doigt son rêve de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Mais cela pourrait n’être que partie remise tant l’histoire entre les deux parties pourrait durer encore plusieurs saisons.

Incroyable face à l’Atalanta et Leipzig, Neymar avait mené le PSG en finale de la Ligue des Champions. Toutefois, contre le Bayern Munich, le Brésilien a déçu et est passé à côté de sa rencontre. Il va désormais falloir digérer cet échec, mais nul doute que l’international auriverde aura à coeur de revenir encore plus fort sur la scène européenne pour enfin mener le PSG vers le Graal. Pour le joueur de 28 ans, les envies d’ailleurs, notamment pour retourner au FC Barcelone, semblent désormais bien loin. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Neymar est aujourd’hui plus heureux que jamais à Paris, et cela se voit donc sur le terrain. Un climat qui ouvrirait même la porte à une prolongation de contrat alors que l’ancien du Barça est actuellement lié jusqu’en 2022.

Prolongation en vue ?