Mercato - OM : Boudjellal, McCourt… Enorme coup de tonnerre pour le projet d’Ajroudi !

Publié le 24 août 2020 à 12h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, Mohamed Ayachi Ajroudi tente de racheter l’OM à Frank McCourt. Un dossier mouvementé qui viendrait de connaitre de nouveaux rebondissements. Et visiblement, tout serait relancer pour la vente du club phocéen.

Ce lundi, du côté de Marseille, on a surtout le sourire suite à la défaite du PSG en Ligue des Champions. Avec la rivalité entre les deux clubs, les fans de l’OM ont ainsi célébré la victoire du Bayern Munich. Toutefois, un dossier brulant reste toujours d’actualité sur la Canebière : la vente de l’OM. Depuis plusieurs semaines, les informations se multiplient à ce sujet face à la détermination de Mohamed Ayachi Ajroudi de succéder à Frank McCourt. Toutefois, l’Américain est lui aussi bien décidé à ne pas lâcher son bien, acquis en 2016. Dernièrement, le projet de l’homme d’affaires franco-tunisien avait d’ailleurs pris du plomb dans l’aile face à cette position ferme de McCourt, mais aussi les dissensions entre ses collaborateurs. En effet, Mourad Boudjellal, allié de la première heure d’Ajroudi, n’avait pas hésité à se mettre en retrait, agacé par les méthodes des proches de celui qui ambitionne de racheter l’OM. Toutefois, sur la Canebière, le vent aurait de nouveau tourné.

Boudjellal de retour dans le jeu ?

Mourad Boudjellal avait surpris tout le monde en annonçant qu’il se mettait en retrait du projet de Mohamed Ayachi Ajroudi. Pour autant, l’ancien du RCT, annoncé comme le possible futur président de l’OM, n’avait pas réellement claqué la porte. « Mon ambition olympienne ne pourra juste pas se faire avec ces gens là. Et je ne parle pas de Monsieur Ajroudi. (…) Que personne ne se réjouisse, je ne sors pas du dossier », confiait-il notamment. Et visiblement, à en croire les informations de David Aiello, il faudrait désormais de nouveau compter avec Boudjellal. En effet, ce dernier serait donc revenir dans le jeu après un coup de balai dans le clan Ajroudi et l’éviction des deux conseillers de l’homme d’affaires franco-tunisien. De quoi relancer le feuilleton de la vente de l’OM et cela pourrait ne pas s’arrêter là…

