Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une terrible bataille à prévoir pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 24 août 2020 à 14h15 par T.M.

Alors que ce n’est désormais plus un secret que le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG serait toutefois également désiré par d’autres écuries européennes.

Le coronavirus et les répercussions financières de cette crise sanitaire a changé les plans de tout le monde, en particulier ceux du Real Madrid et de Kylian Mbappé. Chez les Merengue, on rêve de voir le crack du PSG sous les ordres de Zinedine Zidane, mais cela ne sera pas pour cet été. En effet, Florentino Pérez l’a annoncé, il ne faut pas s’attendre à de grosses opérations pour cet été. De quoi remettre à 2021 l’assaut pour Mbappé, qui avait d’ailleurs annoncé il y a quelques jours qu’il ne partirait pas à l’occasion de ce mercato. Rendez-vous donc l’été prochain, mais visiblement, le Real Madrid ne devrait pas être seul pour le protégé de Thomas Tuchel.

Une bataille XXL !