Mercato - Real Madrid : Ibrahimovic devrait dicter l’avenir d’un joueur de Zidane !

Publié le 24 août 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors que Zlatan Ibrahimovic n’a toujours pas donné de réponse définitive à l’offre de prolongation du Milan AC, les Rossoneri prospectent sur le marché des transferts afin de trouver le remplaçant du buteur suédois. Et ce dernier pourrait bien dicter l’avenir d’un des joueurs de Zinedine Zidane au Real Madrid…

Le Milan AC est toujours en attente. Alors que l’offre de prolongation de contrat est arrivée jusqu’à Zlatan Ibrahimovic, ce dernier n’a toujours pas pris de décision définitive concernant son avenir. « Nous parlons toujours, mais il n’y a pas encore d’accord. Ce n’est pas une question d’argent, mais de conviction et de style. Il en faut deux pour faire fonctionner un mariage et si Ibrahimovic ne voulait pas rester avec les Rossoneri, alors il n’y aurait pas de négociation » a déclaré Mino Raiola, agent de Zlatan, au sujet de sa prolongation à Sky Sports Italia . Cependant, le Milan s’impatiente, et prospecte afin de trouver un éventuel remplaçant. Et il pourrait bien se trouver au Real Madrid…

Luka Jovic, plan B du Milan ?