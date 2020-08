Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho pour décanter le dossier Bale ?

Publié le 24 août 2020 à 7h45 par La rédaction

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale pourrait être prié de trouver un nouveau club cet été. Et ce dossier pourrait bien être débloqué par José Mourinho, qui en pincerait clairement pour l’international gallois…

Gareth Bale va devoir prendre une décision concernant son avenir. Alors que l’international gallois n’entre clairement plus dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, lui qui n’a plus disputé la moindre minute de jeu depuis le 24 Juin dernier, l’ailier de la Casa Blanca souhaiterait aller au bout de son contrat chez les Merengue . Pourtant, la volonté des dirigeants semble claire : ils veulent laisser partir Gareth Bale, et José Mourinho pourrait bien les aider à décanter ce dossier qui stagne depuis des mois…

José Mourinho, le sauveur de Gareth Bale ?