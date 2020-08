Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sait à quoi s’en tenir pour Eduardo Camavinga !

Publié le 24 août 2020 à 3h45 par T.M.

Ce n’est finalement que l’été prochain que le Real Madrid passera à l’offensive pour Eduardo Camavinga. Une opération dont les Merengue seraient déjà fixés.

A 17 ans, Eduardo Camavinga impressionne tout le monde. Sous le maillot de Rennes, le milieu de terrain a étalé toute sa classe, de quoi taper dans l’oeil du Real Madrid. Problème, le coronavirus est passé par là et Florentino Pérez a récemment annoncé qu’il ne fallait pas s’attendre à de grosses opérations cet été. Et dernièrement, c’est même Camavinga qui a mis un terme à ce feuilleton pour cet été, annonçait officiellement qu’il resterait à Rennes pour cette 2020-2021. Néanmoins, le départ du Rennais ne serait que partie remise et à l’été 2021, la bataille devrait faire rage pour le protégé de Julien Stéphan.

Un transfert à 40M€ !