Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga, une opération à 40M€ ?

Publié le 23 août 2020 à 11h15 par La rédaction

Ayant annoncé sa décision de rester à Rennes cette saison, Eduardo Camavinga pourrait finalement partir l'été prochain. Et le montant de l'opération serait déjà connu..

Auteur d’une entrée fracassante au stade Pierre Mauroy lors de Lille-Rennes (1-1), Eduardo Camavinga ne semble rien avoir perdu de son talent. Avec une passe décisive et un titre d’homme du match, le joueur est prêt pour la saison qui arrive avec le club breton. En effet, le joueur a récemment coupé court à toutes rumeurs de départ cet été lors d’un entretien à Téléfoot : « Les rumeurs ? Franchement, ça ne me fait rien du tout. C’est le football, il faut s’y préparer. Dans le football, il y a des rumeurs, des choses vraies, des choses fausses. Il ne faut pas trop y prêter attention. Ma décision concernant mon avenir. Tout simplement, je suis Rennais. Il me reste des années de contrat et je suis heureux d’être rennais aujourd’hui. Un transfert cet été ? Je serai Rennais cette saison » . Eduardo Camavinga jouera la saison 2020-2021 en France mais qu’en est-il de la saison prochaine ? Désiré par le Real Madrid, le PSG ou encore le Bayern Munich, le joueur a l'Europe à ses pieds et son agent, Moussa Sissoko, aurait en tête des plans bien précis pour le futur de sa pépite…

Évalué à 40 M€ en été 2021 ?