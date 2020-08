Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman interpelle Messi pour son avenir !

Publié le 25 août 2020 à 16h00 par Th.B.

Alors que l’avenir de Lionel Messi pourrait s’écrire loin du FC Barcelone avec les intérêts de Manchester City, de l’Inter ou encore du PSG, Ronald Koeman a clairement fait savoir que l’Argentin entrait dans ses plans au Barça.

20 ans. À l’instar de Kobe Bryant en NBA avec les Los Angeles Lakers, Lionel Messi a arboré pendant 20 années la tunique blaugrana bien que contrairement au regretté Black Mamba , les saisons au sein de la Masia sont comptabilisées dans ce calcul. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Lionel Messi n’a jamais été aussi proche d’un départ, lassé de la direction du club et du projet sportif du Barça . Les options ne manqueraient d’ailleurs pas s’il venait à décider de partir puisque le PSG et l’Inter seraient prêts à lancer les grandes manoeuvres. ESPN a révélé ces dernières heures que Manchester City étudierait la possibilité de le recruter sans se mettre le Fair-play financier à dos. Arrivé la semaine dernière dans le but de redonner de l’élan à une machine qui s’essouffle au FC Barcelone, Ronald Koeman compte sur le capitaine du club culé.

« Avec sa qualité, il trouvera sa place au sein de l'évolution de l'équipe »