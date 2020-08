Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal décortique une stratégie XXL pour recruter Lionel Messi !

Publié le 25 août 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il pilote depuis plusieurs semaines une offre de rachat de l’OM pour le compte de l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal explique comment il pourrait envisager de recruter de grandes stars au club et s’appuie sur l’exemple Lionel Messi.

Depuis l’élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions face au Bayern Munich, l’avenir de Lionel Messi fait couler beaucoup d’encre en Espagne. L’attaquant argentin envisagerait en effet de quitter le club catalan, et plusieurs écuries de renom telles que l’Inter Milan, Manchester City mais également le PSG ont été annoncées sur les traces de Messi suite à ces révélations. Et ce mardi, dans un large entretien accordé à La Provence , Mourad Boudjellal évoque également la possibilité de faire venir un jour Lionel Messi à l’OM.

« Messi à l’OM, c’est cadeau »

L’ancien président du RC Toulon, qui pilote actuellement une offre de rachat de l’OM aux côtés de Mohamed Ayachi Ajroudi, explique en détail quelle serait sa stratégie s’il décidait un jour de tenter sa chance avec Lionel Messi : « On va prendre un exemple, mais ce n’est pas du tout quelqu’un que je ferais venir à l’OM : Lionel Messi à l’OM, c’est cadeau. Son salaire serait amorti deux fois par rapport à un joueur moyen qui n’apporterait ni engouement, ni produit nouveau… », explique Mourad Boudjellal. Pourtant, sur le papier, l’opération Messi paraît irréalisable pour l’OM étant donné le salaire XXL qu’il perçoit au FC Barcelone (7,2M€ brut par mois). Mais Boudjellal estime qu’il pourrait tout à fait amortir cette opération.

« C’est plus cher, mais ça rapporte beaucoup plus »