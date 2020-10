Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tendance confirmée pour l’avenir de Griezmann…

Publié le 16 octobre 2020 à 0h30 par La rédaction

Un nouvel élément est venu confirmer que l’horizon s’assombrissait à nouveau pour Griezmann à Barcelone. Explication.

Après la rencontre face à la Croatie, Antoine Griezmann a lâché quelques phrases où l’on peut percevoir quelques allusions à sa situation à Barcelone : « Match compliqué, pas très beau à voir, pas très beau à jour non plus. Le terrain gras, un adversaire qui voulait nous battre. On a su souffrir et le plus important c’est de gagner. J’en ai de plus beaux (des buts marqués en bleu). Elle m’est venue, j’ai essayé de bien la rabattre, si elle partait en tribune, c’était pareil. Ça fait du bien, le coach sait où me mettre, je profite de la confiance du coach et de mes coéquipiers ». Difficile de ne pas voir entre les lignes une évocation de sa situation à Barcelone.

Tendance à nouveau défavorable…

A ce sujet, de nouveaux éléments sont venus confirmer l’assombrissement de l’avenir du Français au Barça. Outre les critiques publiques de Koeman à son encontre, certaines révélations de la presse espagnole indiquent que Messi aurait totalement validé le travail du technicien hollandais, et qu’il l’aurait fait savoir au vestiaire. La tendance semble donc à nouveau très défavorable à Antoine Griezmann…