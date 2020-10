Foot - Mercato

Mercato - Barcelone : La Juventus lâche ses vérités sur l’affaire Luis Suarez !

Publié le 15 octobre 2020 à 21h30 par H.K.

Alors que la Juventus semblait prête à tout tenter pour recruter Luis Suarez cet été, l’international uruguayen a finalement pris la décision de s’engager en faveur de l’Atlético de Madrid, et ce malgré plusieurs démarches administratives pour signer chez les Bianconeri, mais aussi une polémique. Et la Vieille Dame a tenu à y répondre…

L’affaire du transfert de Luis Suarez à la Juventus risque de faire parler d’elle pendant quelques semaines supplémentaires. Alors que des soupçons ont été dévoilés concernant un potentiel trucage de l’examen d’italien (nécessaire pour l’obtention du passeport italien et la signature à la Juventus) de Luis Suarez, le dossier a finalement été abandonné par les Bianconeri , et l’international uruguayen a finalement quitté le FC Barcelone pour rejoindre l’Atlético de Madrid cet été. Cependant, les dirigeants de la Vieille Dame ont tenu à revenir sur ce dossier, et à mettre les choses au clair concernant une potentielle corruption…

« Aucune organisation de l’examen n’a été confiée à l’avocate Turco »