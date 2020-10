Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation retentissante sur Luis Suarez !

Publié le 12 octobre 2020 à 19h00 par La rédaction

Transféré à l'Atletico, Luis Suarez semblait poussé vers la sortie lors du dernier mercato. Et si, au fond, Ronald Koeman espérait que l'Uruguayen se batte pour gagner sa place ?

C'est le mouvement de ce mercato pour le FC Barcelone. Luis Suarez a signé à l'Atletico Madrid. Un départ contesté, dans un mercato mouvementé. Lionel Messi et l'international uruguayen, en personne, ont critiqué Barcelone sur le traitement du troisième meilleur buteur de l'histoire du club. Le destin de Suarez aurait été scellé dès l'arrivée de Ronald Koeman. L'entraîneur néerlandais aurait même appelé son attaquant pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. C'était une évidence : Luis Suarez n'avait pas sa place dans les plans de Koeman.

« Il aurait pu me prouver que j'avais tort »